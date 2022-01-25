Fenerbahçe'nin Tisserand'ı göndermek istemediğini açıklayan Dupraz, "Marcel Tisserand transferi olmayacak. Bence Tisserand da bize transfer olmak istiyordu ancak Fenerbahçe onu bırakmak istemedi. Transferin bitmesine bir hafta var, bir defans oyuncusuyla anlaşmak istiyoruz." dedi.