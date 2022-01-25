Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'in teknik direktörü Pascal Dupraz, Marcel Tisserand transferi için açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Saint-Etienne cephesinden flaş Tisserand açıklaması! "O da bizi istiyordu ama..."
Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ın peşinde olan Saint-Etienne'de, teknik direktör Pascal Dupraz açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki savunmacının da Fransız ekibini istediğini dile getiren Dupraz, "Fenerbahçe onu bırakmadı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 00:02
Fenerbahçe'nin Tisserand'ı göndermek istemediğini açıklayan Dupraz, "Marcel Tisserand transferi olmayacak. Bence Tisserand da bize transfer olmak istiyordu ancak Fenerbahçe onu bırakmak istemedi. Transferin bitmesine bir hafta var, bir defans oyuncusuyla anlaşmak istiyoruz." dedi.
29 yaşındaki Kongolu stoper, sarı - lacivertli formayla bu sezon 19 resmi maçta görev aldı.