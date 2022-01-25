Fenerbahçe altyapısında yetişen ve sezon başında Vitor Pereira tarafından şans verilen Muhammed Gümüşkaya forma giydiği maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper Lig karşılaşmalarında görev alan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için yönetim harekete geçti.