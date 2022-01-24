Sezon başında Fenerbahçe'den Watford'a kiralık olarak transfer olan Ozan Tufan, baba oldu. Milli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, baba olduğunu duyurdu. Ozan Tufan ve Rojin Haspolatlı çifti, çocuklarına Aren Kuzey adını verdi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'dan müjdeli bir haber geldi. Mart 2021 yılında Rojin Haspolatlı ile dünyaevine giren tecrübeli futbolcu baba oldu. Tufan çiftinin Aren Kuzey adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

"Hoşgeldin canım oğlum. Hoşgeldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz."



