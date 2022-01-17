Fenerbahçe'de Altay maçı hazırlıklarını sürüyor! Berke Özer, Filip Novak, Enner Valencia ve Altay Bayındır...

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı konuk edecek. Sarı lacivertliler karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe'de, Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia'nın günü tedaviyle geçirdi, Altay Bayındır'ın ise günü bireysel çalışmayla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 15:22