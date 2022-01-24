Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand'a Fransa'dan talip çıktı.
Fenerbahçe'de Tisserand'a talip çıktı!
Süper Lig'de İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte oyununda olumlu anlamda değişme gösteren Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'a talip çıktı. Kongolu savunma oyuncusu için Fransız ekibi Saint-Etienne devreye girdi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 06:40
Fransa Ligue 1 ekibi Saint Etienne'in önümüzdeki günlerde Marcel Tisserand'ı transfer edeceğini iddia edildi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Fenerbahçe yönetiminin de Kim Min- Jae, Attila Szalai ve Serdar Aziz'in ardından takımın 4. stoperi konumunda bulunan Marcel Tisserand'ın satışına sıcak baktığı öğrenildi.