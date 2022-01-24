Spor Toto Süper Lig'de aldığı sonuçlarla zirvenin bir hayli gerisinde kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Luiz Gustavo sıkıntısı!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de, devre arası transfer dönemi çalışmaları sürerken kontenjan sıkıntısı ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerde, Jose Sosa ve Luiz Gustavo ile yollar ayrılmak istenirken, iki futbolcu ise bu duruma sıcak değil. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 15:05
Sarı-lacivertli takım kadrosuna takviye yapmak için temaslarını sürdürürken, bu kez de kontenjan sıkıntısı baş gösterdi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, transfer edeceği yeni oyunculara yer açmak isteyen Fenerbahçe'de oklar Luiz Gustavo ile Jose Sosa'yı gösteriyor. İki oyuncudan kulüp bulmalarının istendiği gelen haberler arasında.