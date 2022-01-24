FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Luiz Gustavo sıkıntısı!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de, devre arası transfer dönemi çalışmaları sürerken kontenjan sıkıntısı ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerde, Jose Sosa ve Luiz Gustavo ile yollar ayrılmak istenirken, iki futbolcu ise bu duruma sıcak değil. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 15:05