SON DAKİKA

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen ve Hull City'ye transfer olacağı konuşulan Aleksandar Pesic, İngiliz ekibinin teklifini reddettiğini açıkladı. Adı bir süredir İngiliz ekibiyle anılan Sırp forvet için Fenerbahçe de devreye girmişti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen ve Hull City'ye transfer olacağı konuşulan Aleksandar Pesic, İngiliz ekibinin teklifini reddettiğini açıkladı.

Sırp forvet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da kalmaya karar verdiğini duyurdu.

Pesic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bana gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim. Son günlerde çok düşündüm. Menajerim bana çok yardımcı oldu ve İstanbul'da kalmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken Aleksandar Pesic, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyor.