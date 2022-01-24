Sezon başındaki kadro mühendisliğinin hatalı olmasının acısı yeniden yaşandı. Hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal savunma beklerindeki eksikliğin acısını fazlasıyla çekti. Zaten sol bekte eksiklik düşünen teknik heyet, şimdi mutlaka bir takviye gerektiğine inanıyor. Haziran 2018'den bu yana 63 farklı oyuncu transfer eden Fenerbahçe yeniden transfer çalışmalarına başlayacak. Aslında son 4 sezonda sarı-lacivertliler benzer kadro hatalarıyla sürekli yüzleşti ama bir türlü doğru futbol aklını kuramadı.