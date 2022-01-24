Fenerbahçe Kulübü önceki gün Sivasspor ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Filip Novak ve Serdar Aziz'in sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. Derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır" denildi. Oyuncuların tedavi programlarına başlanıldığı ifade edildi. Novak'ın yaklaşık 1 ay sonra sahalara dönebileceği iddia edildi.
FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de sakatlık sonrası kriz! Caner Erkin...
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Zorlu maç 1-1 sona ererken sarı lacivertlilerde, Filip Novak ve Serdar Aziz sakatlandı. Sakatlıklar sonrası yeni bir sol bek krizi ile karşı karşıya kalan Kanarya'da, aynı sorunun son yıllarda sürekli tekrar etmesi dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezon başında Vitor Pereira'nın gelmesiyle sol bekte yer alan isimlerden Caner Erkin'le yollar ayrıldı. Ancak Caner Erkin'in gitmesinin ardından yerine bir alternatif alınmadı, Filip Novak tek kaldı. Pereira'nın 3'lü sistemi göz önüne alınsa da kanat beki düşünülmedi. Kasımpaşa'dan gelen 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp da Sivasspor maçında yedekler arasında olsa da sahaya sürülmedi.
Sezon başındaki kadro mühendisliğinin hatalı olmasının acısı yeniden yaşandı. Hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal savunma beklerindeki eksikliğin acısını fazlasıyla çekti. Zaten sol bekte eksiklik düşünen teknik heyet, şimdi mutlaka bir takviye gerektiğine inanıyor. Haziran 2018'den bu yana 63 farklı oyuncu transfer eden Fenerbahçe yeniden transfer çalışmalarına başlayacak. Aslında son 4 sezonda sarı-lacivertliler benzer kadro hatalarıyla sürekli yüzleşti ama bir türlü doğru futbol aklını kuramadı.