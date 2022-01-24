Millî araya Sivasspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, Antalya'da yara saracak. Oyuncularına üç gün izin veren Teknik Direktör İsmail Kartal, 26 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapacakları kampta takımı ayağa kaldırmayı hedefliyor.
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Spor Toto Süper Lig'de son olarak Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligde son 3 maçta yenilmedi. Liglerde milli araya girilirken, milli ara sonrası sarı-lacivertlileri zorlu bir fikstür bekliyor. Kanarya, ligin ilk yarısında 7 maçtan 4 mağlubiyet aldığı takımlara karşı oynayacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takımdaki arızaları tespit ettiklerini, büyük bir hızla düzeleceklerini söyleyen Kartal "Çok kırılgan bir takımız. Skoru elimizde tutmayı öğrenmeliyiz. Tabelayı zenginleştiremezsek sıkıntı yaşarız. Sivas maçının ilk yarısındaki oyundan memnunum. Amacımız bunu 90 dakikaya yaymak" ifadelerini kullandı.
SORUN GOL ATMAKTA
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, takımın savunma performansından genel anlamda memnun olan İsmail Kartal'ın bazı oyuncuların fiziksel eksiklikleri ve hücum organizasyonları üzerinde durduğu öğrenildi. Topa hız katıp, mücadele gücünü artırdıklarında sahada çok daha güçlü bir duruş sergileyeceklerine inanan İsmail Hoca, Antalya'da özellikle hücum varyasyonları üzerine çalışmalara ağırlık verecek. Altay'ın da takıma katılmasıyla savunmanın gücünün artacağını düşünen Kartal, yedi maçlık zorlu fikstürden başarıyla çıkacaklarından emin.