SORUN GOL ATMAKTA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, takımın savunma performansından genel anlamda memnun olan İsmail Kartal'ın bazı oyuncuların fiziksel eksiklikleri ve hücum organizasyonları üzerinde durduğu öğrenildi. Topa hız katıp, mücadele gücünü artırdıklarında sahada çok daha güçlü bir duruş sergileyeceklerine inanan İsmail Hoca, Antalya'da özellikle hücum varyasyonları üzerine çalışmalara ağırlık verecek. Altay'ın da takıma katılmasıyla savunmanın gücünün artacağını düşünen Kartal, yedi maçlık zorlu fikstürden başarıyla çıkacaklarından emin.