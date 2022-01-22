Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "3 günde maç oynayacağımız için bu tip rotasyonlarımız olacaktır. Tüm oyuncularıma güveniyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesinde açıklamlarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırının o sözleri:

11'ime, dışarıdaki arkadaşlarıma güveniyorum. Bundan sonraki maçlarımız yoğun olacak, 3 günde maç oynayacağımız için bu tip rotasyonlarımız olacaktır. Tüm oyuncularıma güveniyorum.

Geçen hafta gerçekten önemliydi. Taraftarlarımız, oyuncularımıza güven duygusuyla güzel mesajlar verdi. İkinci yarı ortaya koyduğumuz oyun karakteriyle maçı kazandık ve bize moral oldu. Bu maça da en iyi şekilde hazırlandık.

Tabii ki eksiklerimiz var, o yüzden elimizdeki oyuncularla en iyi şekilde, kazanmak için sahaya çıkacağız. Bizim pozitif futbol anlamındaki düşüncemiz bu.