Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Marcel Tisserand'ın takımdan ayrılacağını duyururken, yeni takımını da açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)