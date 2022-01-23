FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Marcel Tisserand'ın takımdan ayrılacağını duyururken, yeni takımını da açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Mert Kılıç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022- 11:12