Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Marcel Tisserand'ın takımdan ayrılacağını duyururken, yeni takımını da açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Mert Kılıç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022- 11:12
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren ve eksik görülen yerlere takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yolda.
Fransız basını, Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ın önümüzdeki günlerde Saint-Etienne'ye transfer olacağını duyurdu. Haberde tecrübeli futbolcunun teknik direktör Pascal Dupraz tarafından istendiği ve deneyimli çalıştıcının Tisserand ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.