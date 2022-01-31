Forvet transferi için çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden birisi Glasgow Rangers'tan Alfredo Morelos'tu... İskoç basınında yer alan Fotomaç'ın derlediği habere göre iddiaları sütunlarına taşıdı.
Fenerbahçe'den Morelos bombası! Transferi İskoçlar duyurdu...
Fenerbahçe'de transfer konusunda hareketli günler geçiyor. Sarı-laciverliler özellikle golcü konusunda gündeme Morelos geldi. İşte transferde yaşanan detaylar ve sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı bonservis bedeli...(FB spor haberleri)
The Scotsman gazetesi, sarı-lacivertlilerin yaz aylarında da nabız yokladığı Kolombiyalı golcüye olan ilgisinin yeniden alevlendiğini dile getirdi. Forvet hattındaki Serdar Dursun ile Enner Valencia'yı desteklemek isteyen Türk ekibinin, Morelos için 7 milyon sterlin (yaklaşık 8.4 milyon euro) ödemeye hazır olduğu aktarıldı.
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Ancak haberde, formunun zirvesinde olan 25 yaşındaki Morelos'un hücumda Van Bronckhorst'un ana adamı olduğu ve Rangers'ın bu transfere kolay izin vermeyeceği vurgulandı... Fenerbahçe'nin radarında Benfica'dan Haris Seferovic ve Olympiakos'tan Tiquinho Soares'in de yer aldığı bildirildi...