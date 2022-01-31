The Scotsman gazetesi, sarı-lacivertlilerin yaz aylarında da nabız yokladığı Kolombiyalı golcüye olan ilgisinin yeniden alevlendiğini dile getirdi. Forvet hattındaki Serdar Dursun ile Enner Valencia'yı desteklemek isteyen Türk ekibinin, Morelos için 7 milyon sterlin (yaklaşık 8.4 milyon euro) ödemeye hazır olduğu aktarıldı.