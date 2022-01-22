Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Sivasspor ise kendi seyircisi önünde puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Sivasspor ise kendi seyircisi önünde puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Koray, Özkan, Cofie, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabaré.

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Serdar, Novak, Crespo, Zajc, İrfan, Osayi, Valencia, Serdar Dursun.

📅SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?⏰

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacağı maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

32. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 31 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 7 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 66 golüne, Sivasspor 42 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 15 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 5 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 27, kırmızı-beyazlılar 23 gol attı.

Öte yandan Sivas'taki son 9 randevuda ev sahibi ekip 3, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.