Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada, iki takım da 3 puan için sahada olacak. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Yeni teknik direktörü İsmail Kartal önderliğinde üçüncü sınavını verecek olan Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak lider Trabzonspor'u takibini sürdürmek istiyor. Öte yandan Sivasspor ise güçlü rakibi karşısında evinde galibiyet alarak tırmanışını sürdürmenin peşinde. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

📅SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?⏰

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacağı maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

32. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 31 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 7 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 66 golüne, Sivasspor 42 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 15 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 5 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 27, kırmızı-beyazlılar 23 gol attı.

Öte yandan Sivas'taki son 9 randevuda ev sahibi ekip 3, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Kayode, Erdoğan, Henrique, Yatabare. (Rıza Çalımbay)

Fenerbahçe: Berke, Osayi, Kim, Serdar, Novak, Crespo, Sosa, İrfan Can, Zajc, Valencia, Serdar. (İsmail Kartal)