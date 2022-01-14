İsmail Kartal'ın gelişi Mesut Özil'e de yarayacak... Yıldız isim, Fenerbahçe'de şu ana kadar beklenen katkıyı tam olarak yapamadı. Kartal, geçmişte yaptığı açıklamada Mesut Özil'in üretkenliğinin artması için 3. bölgede oynaması gerektiğini dile getirmiş, sistemin de değişmesinin şart olduğunu ifade etmişti. Fotomaç'ın haberine göre; Kartal'ın Fenerbahçe'ye oynatacağı futbolda Mesut Özil'e özgürlük tanıması, yıldız oyuncudan adam kovalamaktan ziyade hücumda asist ve oyun kurma yeteneklerini daha fazla göstermesini istemesi bekleniyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan Mesut Özil'e özel görev!
Teknik direktör İsmail Kartal, takımın yıldız oyuncularından Mesut Özil'e özel görev verdi. Deneyimli çalıştırıcı 33 yaşındaki oyuncuya özgürlük tanırken, ondan sadece hücuma odaklanmasını istedi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2022- 06:40