Fenerbahçe'de ikinci kez göreve getirilen İsmail Kartal, basit ve kazanmaya odaklı bir futbol oynayacaklarını söyledi. Oyuncularla yaptığı toplantıda sistemini ve oyun felsefesini anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe ruhunu, birlikteliğini ve gücümüzü, kendimize olan yüksek özgüvenimizi, maç kazanma açlığımızı rakibe hissettirmeliyiz. Bu coşkuyu, bu enerjiyi ve birlikteliği sağladığımızda istediğimiz sonuçlar kendiliğinden gelecektir" ifadelerini kullandı.

Fotomaç'ın haberine göre; Pereira dönemini yakından takip ettiğini belirten İsmail Kartal, takımda eksik gördüğü noktaları yapacakları çalışmalar ve sistemi revize ederek gidereceklerini dile getirdi. Tecrübeli hoca, başarı için çok çalışmaktan sonraki en önemli unsurun 'birliktelik ve karşılıklı saygı' olduğunu da vurgulayarak, oyunculardan kenetlenmelerini ve sahada ve dışarda birbirlerine destek olmalarını istedi. Kartal samimi tavırlarıyla ilk günden oyuncuların saygısını kazandı.