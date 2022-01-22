Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Sivasspor ise kendi seyircisi önünde puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Heyecan dolu Sivasspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Sivasspor ise kendi seyircisi önünde puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Heyecan dolu Sivasspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı haberimizde...

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Sivasspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Koray, Özkan, Cofie, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabaré.

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Serdar, Novak, Crespo, Zajc, İrfan, Osayi, Valencia, Serdar Dursun.

32. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya geldi.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 31 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 7 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 66 golüne, Sivasspor 42 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 15 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 5 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 27, kırmızı-beyazlılar 23 gol attı.

Öte yandan Sivas'taki son 9 randevuda ev sahibi ekip 3, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.