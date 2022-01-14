Fotomaç'ın haberine göre; Muriç için Lazio'nun vereceği karar beklenirken, Boupendza için de nabız yoklandığı konuşuluyor. Afrika Kupası'nda mücadele eden Gabonlu oyuncu, Komorlar karşısında attığı golle takımını galibiyete taşımıştı.