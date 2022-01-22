Fenerbahçe zorlu virajda! İşte İsmail Kartal'ın Sivasspor maçı 11'i...
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal'ın gelişiyle son iki maçta 4 puan toplayan sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan galibyetle ayrılmak istiyor. İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 112leri...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 06:40
SON ZAFERİ 2018'DE
Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi. Maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı. İki takım arasında Sivas'ta oynanan son mücadelelerde ise Yiğido'nun üstünlüğü dikkat çekiyor. Sivas'taki son 3 lig maçında kırmızı-beyazlılar 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, en son 14 Nisan 2018'de 2-1 kazanmıştı.
SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sivasspor: Ali, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Kayode, Erdoğan, Henrique, Yatabare
Fenerbahçe: Berke, Osayi, Kim, Serdar, Novak, Crespo, Sosa, İrfan Can, Zajc, Valencia, Serdar