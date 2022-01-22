Sarı-Lacivertli kurmayların oyuncunun menajeri ile temas halinde olduğu birkaç gün içinde Ajax ile de görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Ceza sahası içinde son derece etkili bir isim olan ancak Ajax'ta yedek kalan Danilo'nun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve bunu menajerine ilettiği de gelen haberler arasında.





