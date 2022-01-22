Attila Szalai'ye 3 talip birden! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu için Napoli, Newcastle United ve West Ham United bu transferde oldukça ısrarcı davranıyor. Sarı-laciveretliler Szalai için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. (FB spor haberleri)
Attila Szalai'nin talipleri günden güne artıyor. 24 yaşındaki yıldızı, İtalyan devi Napoli'nin ardından İngiliz ekipleri Newcastle United ile West Ham da yakın takibe aldı. İngiliz basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre özellikle West Ham'ın bu transferde ciddi alıcı olduğunu duyurdu. Fenerbahçe, 2025'e kadar kontratı olan Macar stoperin satışından 20 milyon euro bonservis geliri bekliyor.