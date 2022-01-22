Attila Szalai'ye 3 talip birden! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu için Napoli, Newcastle United ve West Ham United bu transferde oldukça ısrarcı davranıyor. Sarı-laciveretliler Szalai için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 06:40