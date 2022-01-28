Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, sol bek bölgesi için Reims forması giyen Ghislain Konan'ı gündemine almıştı.
Fenerbahçe transfer haberleri: Başkan açıkladı! "Konan için Fenerbahçe ile anlaştık"
Süper Lig'de İsmail Kartal'ın gelişiyle yükselile geçen Fenerbahçe'de gündemde olan Ghislain Konan için kulübü Reims'in başkanından açıklama geldi. İşte Reims başkanı Jean-Pierre Caillot'tan çarpıcı açıklamalar... (FB spor haberleri)
Temaslar devam ederken Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot, Konan transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Lunion'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Reims Başkanı Caillot, "Ghislain Konan transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Oyuncu ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanması gerekiyor. İngiltere'den bazı takımlarda Konan'ı istiyor" ifadelerini kullandı.