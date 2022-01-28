KİLİT PASI SEVİYOR



Konan daha çok uzun top atan, ön tarafa çıkıp orta yapmak yerine kilit pas deneyen bir sol bek olarak dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu maç başına yüzde 77.9 pas isabeti ile oynarken, 0.6 orta, 1.8 uzun top, 0.8 şut, 1.1 kilit pas, 1.5 adam geçme, 1.1 top kesme, 1.4 top çalma ve 1.15 uzaklaştırma istatistiklerine sahip.