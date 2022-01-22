Fenerbahçe'de Berke Özer sosyal medya hesaplarını kapattı!
Fenerbahçe'de, genç kaleci Berke Özer, Sivasspor maçının ardından sosyal medya hesaplarını kapattı. Sakatlığı nedeniyle Altay karşılaşmasını kaçıran file bekçisi, Demir Grup Sivasspor maçıyla sahalara geri dönerken, müsabakada yenilen gol nedeniyle eleştirilmişti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 20:09
Sakatlığı nedeniyle Altay karşılaşmasını kaçıran genç file bekçisi Demir Grup Sivasspor maçıyla sahalara geri dönerken, maçta yenilen gol nedeniyle eleştirilmişti.
Berke, Sivasspor karşılaşmasında Pedro Henrique'nin frikik vuruşunda gole engel olamamıştı.