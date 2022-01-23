Sezonun ikinci yarısında kadrosuna forvet takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan Vedat Muriqi ile ilgili gelişmeleri takip ederken diğer taraftan başka isimleri de listesine almıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Haris Seferovic operasyonu! Resmi teklif...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Lazio forması giyen eski forveti Vedat Muriqi'yi gündemine almıştı. İtalyan ekibinin, Kosovalı golcüyü kiralamaya sıcak bakmaması nedeniyle alternatif isimlere yönelen sarı-lacivertlilerin listesindeki isimlerden biri olan Haris Seferovic ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 16:56
Bunlardan birinin de Benfica'dan Haris Seferovic olduğu yönünde iddialar vardı. Önceki gün Portekiz'den müjdeli haber geldi.
Fanatik'in derlediği habere göre; Benfica, Kanarya'nın istediği İsviçreli golcüyü satış listesine koydu. Bu gelişme sonrasında menajerlerin de 29 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdikleri öğrenildi.