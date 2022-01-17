FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'den gündem yeniden Aaron Boupendza! Transfer formülü ortaya çıktı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Hatayspor forması giyen ve bu sezon başında Katar'a transfer olan Aaron Boupendza, yeniden Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Gabon'la Afrika Kupası'nda boy gösteren 25 yaşındaki golcü için kiralama seçeneğinin değerlendirilebileceği konuşuluyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 06:40