FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'den gündem yeniden Aaron Boupendza! Transfer formülü ortaya çıktı
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Hatayspor forması giyen ve bu sezon başında Katar'a transfer olan Aaron Boupendza, yeniden Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Gabon'la Afrika Kupası'nda boy gösteren 25 yaşındaki golcü için kiralama seçeneğinin değerlendirilebileceği konuşuluyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 06:40
Eski Hataysporlu Aaron Boupendza gol sorununa çare arayan Fenerbahçe'nin gündeminde...
Fotomaç'ın haberine göre, Gabon'la Afrika Kupası'nda mücadele eden 25 yaşındaki oyuncu için kiralama seçeneğinin değerlendirilebileceği konuşuluyor.
Bonservisi Katar'ın Al Arabi takımında olan Boupendza'nın Türkiye'ye dönmeye istekli olduğu, önümüzdeki günlerde resmi girişim olabileceği ileri sürüldü.