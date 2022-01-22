Fenerbahçe Batuhan Kör ve Taha Altınkardeş'i istiyor!

Fenerbahçe'de geleceğe yatırım planlaması devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre Bursaspor'da forma giyen santrfor Batuhan Kör ve stoper Taha Altıkardeş'i kadrosuna katmak istiyor. İşte Bursaspor'un sarı-lacivertlilerden istediği bonservis bedelleri... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 06:40