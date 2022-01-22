15 MİLYONA DÜŞEBİLİR

Fenerbahçe Yönetimi ise Kim'den son derece memnun ve onu düşük bir bedelle göndermeye asla sıcak bakmıyor. Ancak Kore basınına göre; 20 milyon euroluk bonservis, 15 milyon euro seviyelerine gelebilir.