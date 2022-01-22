Bu sezon sergilediği futbolla beğeni toplayan Kim Min Jae, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'ye transferi öncesinde de devrede olan Porto, bu kez pazarlık masasına oturdu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Porto ile Kim Min-Jae pazarlıkları başladı! Masadaki rakam...
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, sarı lacivertlilere transfer olduğu sezon başından bu yana gösterdiği başarılı performansla Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı. 25 yaşındaki savunmacının peşinde birçok kulüp olduğu bilinirken, en ciddi adaylardan birisi ise Porto. Sarı lacivertlilerin Portekiz ekibiyle yaptığı pazarlıkların detayları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 12:11 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022- 12:26
Kore basınındaki haberlere göre; Portekiz temsilcisi, 25 yaşındaki savunmacı için istenen 20 milyon euroluk bonservisi aşağıya çekmeye çalışıyor. Savunma hattındaki sakatlıklar sebebiyle sıkıntı yaşayan Porto, Kim ile birlikte bu sorunu çözmeyi planlıyor.
15 MİLYONA DÜŞEBİLİR
Fenerbahçe Yönetimi ise Kim'den son derece memnun ve onu düşük bir bedelle göndermeye asla sıcak bakmıyor. Ancak Kore basınına göre; 20 milyon euroluk bonservis, 15 milyon euro seviyelerine gelebilir.