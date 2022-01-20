Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da takımın başına geçmesinin ardından nokta atışı takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birisi de Macar kanat Roland Sallai. İşte detaylar...

Bundesliga ekiplerinden Freiburg'ta forma giyen Roland Sallai, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takip etti. Rogon menajerlik şirketinin oyuncusu olan Macar yıldız, sarı-lacivertlilerin antrenman fotoğraflarının olduğu paylaşıma alev emojisi attı. Fotomaç'ın haberine göre; kanatlarda görev yapan Sallai'nin piyasa değeri 12 milyon euro olarak gözüküyor. 24 yaşındaki Macar oyuncu, kariyerinde 194 maçta 27 gol ve 21 asist yaptı.