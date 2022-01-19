Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayarak buraya geldiler. Geriye düşmemize rağmen oyuncularıma destek verdiler. Onların vermiş olduğu bu destekle de geriye düşmemize rağmen kazanmayı bildik.

Taraftarlarımıza, futbolcularımıza destek verip sahip çıktıkları için, zor günümüzde onlara minnettarım. Onlara çok teşekkür ediyorum

Daha farklı da kazanabilirdik, ikinci yarı çok net pozisyonlarımız vardı. Kopuk kopuk oynadık, daha eksiklerimiz var. Hasta ve sakat oyuncularımız geri dönseler de daha tam değiller. Bunların tam olması için biraz daha zamana ihtiyacımız var.

İki haftadır duran toptan gol atıyoruz. Çok net çalışıyoruz. Oyuncularım da buna iyi cevap verdiler.

Biraz daha düzenli oynamaya ve topun hızını artırmaya ihtiyacımız var. Bugünden yarına hemen bunları başaramayız. Çalışmak ve zamanla alakalı bir şey. Kazanmak çok önemliydi, 3 puanı aldığımız için çok mutluyum.