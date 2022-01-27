Savunmada Kim Min-Jae'den memnun olan Fenerbahçe, gözünü Kore pazarına çevirdi. Akşam'ın derlediği ülke basınında çıkan haberlere göre; Kanarya, Güney Kore ekibi Bluewings'in 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sang-bin Jung için transfer görüşmelerini sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilere bir Güney Koreli daha! Kim Min-Jae ile konuştu ve...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Devre arasında önemli takviyeler yaparak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek ve ligde yarışı sürdürmek isteyen sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi. Takımın Güney Korelı futbolcusu Kim Min-Jae'den oldukça memnun olan ve gözünü Asya pazarına çeviren Kanarya, bir Koreli'nin daha peşine düştü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 19:53
Genç futbolcu, Kore Ligi'nde 24 maçta, 6 gol, 2 asistle oynuyor. Genç futbolcunun peşinde bazı İngiliz kulüplerinin de bulunduğu aktarıldı.
İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ
Bu sezon kanatlardan istediği verimi alamayan Fener'de İsmail Kartal'ın da Güney Koreli futbolcuyu izlediği ve onay verdiği belirtildi. Ayrıca Jung'un vatandaşı Kim'den de bilgiler aldığı aktarıldı.