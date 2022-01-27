FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilere bir Güney Koreli daha! Kim Min-Jae ile konuştu ve...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilere bir Güney Koreli daha! Kim Min-Jae ile konuştu ve...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Devre arasında önemli takviyeler yaparak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek ve ligde yarışı sürdürmek isteyen sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi. Takımın Güney Korelı futbolcusu Kim Min-Jae'den oldukça memnun olan ve gözünü Asya pazarına çeviren Kanarya, bir Koreli'nin daha peşine düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 19:53