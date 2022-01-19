Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesiyle birlikte kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 ayrılık birden...
Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar göreve gelen İsmail Kartal çalışmalarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon kalan maçlarda maksimum puan almak istenirken takımda düşünülmeyen isimler üzerinde de çalışmalar başladı. İşte Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan o futbolcular... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 11:15
Kanarya bir yandan mevcut sezonu en az hasarla geçirmeye çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu inşa etmek istiyor.
Fotomaç'ın derlediği habere göre sarı lacivertliler özellikle Gustavo, Samatta, Berisha, Tisserand, Zajc, Allahyar, Meyer, Lemos ile yola devam etmeyi düşünmüyor.