Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 ayrılık birden...

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar göreve gelen İsmail Kartal çalışmalarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon kalan maçlarda maksimum puan almak istenirken takımda düşünülmeyen isimler üzerinde de çalışmalar başladı. İşte Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan o futbolcular... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 11:15