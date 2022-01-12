Sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek lider Trabzonspor'un 17 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a çok büyük bir tepki var. Koç'un karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, "Ali Koç bırak git' hashtagini inceliyoruz. %49,7'si Norveç'ten boot hesap. Onların basında ayakları var, organize çete. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış" sözleri isyanın boyutunu daha artırdı. Takvim'in haberine göre; Adana Demirspor maçının ardından Başkan Koç'u hem Ülker Stadı'nda hem de sosyal medyada istifaya çağıran Fenerbahçeli taraftarlar ilginç bir yola da başvurdu. #AliKoçİstifa hasthagini kullanıp tepkilerini dile getiren taraftarların mesajların sonuna konum bilgilerini de yazmaları dikkat çekti. Bazı taraftarların, "Ali Koç istifa" yazdıktan sonra mesajın bitimine "Norveç'ten bildiriyorum" niye not düştüğü de gözlendi. Taraftarlar böylece "Beni istifaya çağıranlar Norveç'ten mesaj atıyor" diyerek sahte hesap imasında bulunan Ali Koç'a esprili bir gönderme yaparken, Norveç de kısa sürede Twitter'da TT oldu.