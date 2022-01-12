F.Bahçe'de tam anlamıyla kaos havası hakim... Lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan ve çok büyük bir teknik direktör krizi yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Kim Min Jae ile ilgili iddialar da şok etkisi yarattı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min Jae krizi! "Teklif gelir gelmez..."
Kötü gidişatın hakim olduğu Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin stoperi Kim Min Jae'nin ise bu durumdam rahatsız olduğu ve sorunların çözülememesi halinde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 06:40
Takvim'de yer alan habere göre; Yıldız futbolcuya yakınlığı ile bilinen Koreli gazeteci Jason Lee, Twitter'dan attığı mesajla Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Lee, "Fenerbahçe'de kargaşa hakim ve Kim Min Jae endişeli. Kariyerinde bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacak bir antrenör dahi yok.
Fenerbahçe kısa sürede iç sorunlarını çözmezse teklif gelir gelmez Kim Min Jae takımdan ayrılacak" ifadesini kullandı.