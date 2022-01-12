FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min Jae krizi! "Teklif gelir gelmez..."

Kötü gidişatın hakim olduğu Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin stoperi Kim Min Jae'nin ise bu durumdam rahatsız olduğu ve sorunların çözülememesi halinde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 06:40