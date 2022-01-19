Üç Büyüklerin tamamı gibi istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe, Adana Demirspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliğinin ardından çıkış arıyor. Sarı-lacivertliler bugün Ülker Stadı'nda Altay'ı konuk edecek. Fotomaç'ın haberine göre, Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal ve öğrencilerinin tek isteği 3 puan alarak Avrupa sıralamasından kopmamak. 14 maçtır kazanamayan Altay ise hafta arası Mustafa Denizli ile yollarını ayırıp takımı bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Mert Nobre'ye emanet etmişti. İzmir temsilcisi de zorlu İstanbul deplasmanından puan çıkarmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE: Berke, Sangare, Serdar, Kim, Ferdi, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Mesut, Mert Hakan, Serdar.



ALTAY: Lis, Thaciano, Björkander, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Pinares, Kazımcan, Bamba.