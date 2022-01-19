Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Altay kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Altay maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
FENERBAHÇE - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Fenerbahçe - Altay maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul, Min Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Sosa, Crespo, Osayi, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun.
Altay: Mateusz, Eric, Murat, Kazımcan, Tolga, Ceyhun, Thaciano, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan.
FENERBAHÇE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Altay ile oynadığı son 15 müsabakayı kaybetmedi. İzmir ekibine en son 1994-1995 sezonunda deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında oynanan 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
ÖZİL VE BAMBA'DAN 7 GOL
Fenerbahçe'de en golcü isim 7 golle Mesut Özil olurken, Altay'da gol yollarında Daouda Bamba 7 golle takımına katkı sağladı. Kanarya, son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmış, Altay da Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.