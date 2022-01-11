FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Oyuncular alan yaratıp ne orta saha ne hücumda top istemedikleri gibi hiçbir şekilde oyuna topla ritim de veremediler. Doğru baskı da kuramadılar. Vücut dillerinden anlaşıldığı gibi bitse de gitsek modunda oynayan Fenerbahçeli oyuncu sayısı çoktu. Bu süreçte teknik adam olmayabilir ama profesyonel oyuncu kendine iyi bakarak hem fiziksel hem de mental olarak kendini hazır hale getirmeli.