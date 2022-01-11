FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 2-1'lik sonuçla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Kanarya liderin 17 puan gerisine düştü. Spor yazarları bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
GÜRCAN BİLGİÇ - KİMLİKSİZ!
Bütünlüğünü ve takım özelliğini her maç daha da kaybeder halde Fenerbahçe. Sadece kulübün değil, oyuncuların da başıboş olduğunun göstergesi bunlar. Malatya ve Afyon karşılaşmalarında da kendini göstermişti, hala devam ediyor. Zeki Hoca'ya değil eleştirim.
Belirsizlik, kenar yönetimi önemli oyuncular üstünden oyunu organize etmeye mecbur bırakıyor. İrfan Can, Mesut, Mert Hakan veya Sosa. Yük ve sorumluluk bunlara verilmiş. Rakip de önlemini ona göre almış. Bir 45 dakika sadece sağ kanadı kullandılar pozisyon zorlamak için. Mıknatıs gibi İrfan Can'a yönlendi tüm toplar. O da iyi gününde değildi; Pelkas ve Valencia gibi.
Akıntıya karşı kürek çekmek aslında yaptıkları. Ne takım defansında organizeler, ne de hücum için alternatif yaratıyorlar. Öfkeli tribünlerin mırıldanmaları da başlayınca, başladılar kaçacak gölge aramaya.
Değişikliklerle maça Mesut Özil aklı ve tempolu oyuncuların zorlamasıyla, kaosun içinde çıkabilecek en azından bir golün peşine düşüldü. En zoru yapmaya çalışıyordu oyuncu grubu. Hesap verecekleri bir otorite yokken, ıslıklanacakları hataları yapmak istemeyeceklerdi.
Başkan Ali Koç, haberci arkadaşlara teknik adayları olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü, önemli isimlerin sezon başını işaret ettikleri söylüyor. Seyirci tepkileri için trollerin altını çiziyor ama samimi taraftarların benzer umutsuzluklarda olduğunu da bilmeli.
Başkan bu sezonun üstünü çizmiş, belli… Ama bir an önce takımı Haziran'a sağlıklı taşıyacak otoriteyi Samandıra'ya getirmeli. Burası Fenerbahçe, "Nasıl olsa" diye bakmaz kimse. Tribündeki taraftar iddialıysa, sahada da aynısını ister. Fenerbahçeli vazgeçmez. Haberi olsun.
REHAN KAPSAL - TEZ!
Fenerbahçe, yine teknik adamsız ve belirsizliklerle dolu, Kadıköy'de oyuncuların 'Ne yaparsak kendimiz yapacağız' moduyla oynayacağı bir 90 dakikaya çıktı. Rakibin son haftalardaki formuyla bu maçın Türkiye Kupası'ndaki zorlandıkları Afyonspor maçı gibi olmayacağı belliydi. Belirsizliklerde en büyük sıkıntılar fiziksel kalitede düşüş ve oyun disiplinindeki eksikliktir. Disiplin eksikliği de net şekilde görüldü. Temposuz ve yavaş oynanan oyun vardı.
Oyuncular alan yaratıp ne orta saha ne hücumda top istemedikleri gibi hiçbir şekilde oyuna topla ritim de veremediler. Doğru baskı da kuramadılar. Vücut dillerinden anlaşıldığı gibi bitse de gitsek modunda oynayan Fenerbahçeli oyuncu sayısı çoktu. Bu süreçte teknik adam olmayabilir ama profesyonel oyuncu kendine iyi bakarak hem fiziksel hem de mental olarak kendini hazır hale getirmeli.
Fenerbahçe'nin görüntüsü o kadar kötü ki antrenör getirmeyerek takıma daha da kötülük yapıyorlar. Hem Konferans Ligi hem Türkiye Kupası var. Gelecek teknik adamla Trabzon'un arayı açsa da matematiksel olarak liderliği, kesin olarak da 2.'liği kovalama şansı da olabilirdi. Bu süreçler bunu düşünmeden boşa harcandı.
Koşacak ve eforlu oyunu oynayacak hiçbir halleri yok. Geriye yardıma gelen ileri gidemiyor. İleri giden geriye savunmaya dönemiyor. Sahada resmen iki parçalı oyun vardı. Rakibin geniş alanlar yakaladığı ve rahat bir antrenman havasında oynadığı bir 90 dakika oldu. Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında 3.5 sezonda 60 oyuncu transfer etti. 8 teknik adamla çalıştı. 2 tane de sportif direktör getirdi.
Yaklaşık 365 gün teknik adamsız ve takımın başı boş kaldığı çok ciddi bir zaman dilimi geçirdi. Yanlış planlama ve kötü organizasyon tabii ki kaçınılmaz son olan başarısızlığı getirdi. Bu gelinen son durum üniversitelerde bile 'tez' konusu olabilir.
EMRE BOL - NORVEÇ'TEN YAZIYORUM!
Başkan Ali Koç maç öncesi, "İstifa diye twit atanları araştırdık, büyük bir bölümü Norveç'ten yazılıyor. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış" dedi. Dün maçın 71. dakikasında, Yönetim istifa" diye bağıranlar da Norveçlidir muhtemelen! Yahu neyi anlamıyorsunuz?
Takımın başında hoca yok hoca! Hem de haftalardır. Artık yaptığınız, yapamadığınız işler taraftarın sinirini iyice bozmaya başladı. Hadi takım yarışamadı bu sezon. Peki galibiyetten gelecek paranın hiç mi önemi yok? Ya da Fenerbahçe formasının!
Belhanda gol atıyor, tribünlere hareket yapıyor. Bizim Mert Hakan çok alınmış, adama saldırıyor. Madem çok gücüne gitti, hırsını böyle değil, sahadaki performansınla göster. Hem top oynamıyorsunuz hem de havalar binbeşyüz! Adana Demir Spor kontraya iyi çıkan bir takım. Buna karşın savunma hattı oldukça sıkıntılı. Böyle bir rakibe bile "bedavadan" penaltı dışında gol atamıyorsun.
Mert Hakan, Pelkas, Zajc, Novak… İnanın kariyerleri boyunca böyle kötü oynamamışlardır. Takımda sadece Kim-Min'i bir kenara ayırıyorum. Adana ekibinin hızlı adamlarıyla tek başına savaştı.
Yaptığı kritik müdahaleler olmasa çok farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Ali Başkan, "Teknik direktör konusunu 2 hafta içinde çözeceğiz" diyor. Acele etmeseydiniz. Şunun şurasında ligin bitmesine ne kaldı ki? Ha bu arada yazımı Norveç'ten yazıyorum!
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