Fenerbahçe Beko'da corona şoku! 2 pozitif vaka...

Son dakika spor haberine göre Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 14:45 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022- 14:58