Fenerbahçede kötü gidişat üzerine başkan Ali Koç ve yöneticiler Samandıra'ya bir çıkarma yaptı. Başkan Koç burada futbolcularla bir araya geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-lacivertli kulübün başkanı "Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak olan bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boşverme lüksünüz yok. Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım. Burada olmak, bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin," ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Oyunculara sert uyarı! "Vazgeçen gitsin"
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta tamamlanırken Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde yer aldı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç oyuncularına uyarılarda bulunurken; vazgeçme lükslerinin olmadığını, eğer böyle düşünen varsa yolları ayırmak istediklerini dile getirdi. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 06:40