Fenerbahçe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe - Altay maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı konuk edecek. Kanarya, İsmail Kartal önderliğinde ikinci sınavından başarıyla ayrılmak istiyor. Öte yandan İzmir ekibi ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın peşinde. Fenerbahçe - Altay maçı öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı konuk edecek. Kanarya, İsmail Kartal önderliğinde ikinci sınavından başarıyla ayrılmak istiyor. Öte yandan İzmir ekibi ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın peşinde. Fenerbahçe - Altay maçı öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Min Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Sosa, Crespo, Osayi, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun.

Altay: Mateusz, Eric, Murat, Kazımcan, Tolga, Ceyhun, Thaciano, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan.

FENERBAHÇE - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Altay maçı saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Altay ile oynadığı son 15 müsabakayı kaybetmedi. İzmir ekibine en son 1994-1995 sezonunda deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında oynanan 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

ÖZİL VE BAMBA'DAN 7 GOL

Fenerbahçe'de en golcü isim 7 golle Mesut Özil olurken, Altay'da gol yollarında Daouda Bamba 7 golle takımına katkı sağladı. Kanarya, son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmış, Altay da Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.