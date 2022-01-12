Zorya ile kiralık sözleşmesi sona eren ve takıma geri dönen Allahyar'a Hull City ve Anderlecht talip oldu. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'ye geri dönen Allahyar Sayyedmanesh'e transfer teklifi yağıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Hull City'nin haricinde Anderlecht de İranlı yıldıza talip oldu. Belçika temsilcisi, 20 yaşındaki genç isme 5 milyon euro teklif etti. Başkan Ali Koç'un son kararı bekleniyor.