Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı konuk ediyor. Kanarya, İsmail Kartal önderliğinde ikinci sınavından başarıyla ayrılmak istiyor. Öte yandan İzmir ekibi ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın peşinde. Fenerbahçe - Altay maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Altay kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Altay maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Fenerbahçe - Altay maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Min Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Sosa, Crespo, Osayi, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun.

Altay: Mateusz, Eric, Murat, Kazımcan, Tolga, Ceyhun, Thaciano, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan.

FENERBAHÇE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Altay ile oynadığı son 15 müsabakayı kaybetmedi. İzmir ekibine en son 1994-1995 sezonunda deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında oynanan 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

ÖZİL VE BAMBA'DAN 7 GOL

Fenerbahçe'de en golcü isim 7 golle Mesut Özil olurken, Altay'da gol yollarında Daouda Bamba 7 golle takımına katkı sağladı. Kanarya, son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmış, Altay da Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.