Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonunu kadar takımın başına İsmail Kartal'ı getirerek teknik direktör meselesine geçici bir çözüm bulan Fenerbahçe, gelecek sezonun hocası için vakit kaybetmeden çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw'de 2. perde! "30 milyon F.Bahçeli seni bekliyor"
Teknik direktörlük koltuğuna sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, yeni sezona dünyaca ünlü bir teknik adamla başlamak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim bir süredir Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürürken, Alman çalıştırıcıya 2. bir teklif ilettiği ortaya çıktı. Kanarya'nın başkanı Ali Koç deneyimli hocanın tüm isteklerini kabul ederken, "30 milyon Fenerbahçeli seni bekliyor." dediği belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Yurt dışında bulunan Başkan Ali Koç'un Alman teknik adam Joachim Löw ile bir görüşme daha yaptığı öğrenildi. Son birkaç gündür ismi PSG ile birlikte anılmaya başlayan Löw için elini çabuk tutmak isteyen Sarı-lacivertliler işler daha fazla dallanıp budaklanmadan Alman teknik adama bir an önce imza attırmanın peşinde.
FENER DOĞRU ADRES
Daha önce Joachim Löw'ün tüm isteklerini kabul eden Başkan Ali Koç'un Alman teknik adama, "Seni isteyen başka takımların olması son derece doğal. Ama seni en çok isteyen de biziz. 30 milyon Fenerbahçeli seni bekliyor. Üstelik bu kulüpte şanssızlıkla kaçırdığın bir şampiyonluk var. Onu almanın da zamanı geldi. Fenerbahçe senin için en doğru adres" ifadelerini kullandı.