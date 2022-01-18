Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında konuştu. Kartal, takımın yıldız oyuncular Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci sorularını da yanıtladı.

İşte o sözler...

"Mesut Özil ile görüştüm. Bazı ufak tefek problemler olabilir. Samimi iyi bir görüşme oldu. Kendisi de mutlu oldu. Bence bundan sonra daha iyi olacak. Kendisiyle daha fazla iletişim kuracağız, kendisi de bize yardımcı olacak. Takım kaptanı olmak bandı takıp sahaya çıkmak değildir. Biraz daha takım için savaşacağız."

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN İSE;

"İrfan Can Kahveci gibi bu ülkede kaç tane oyuncu var? Bu oyunculara ihtiyacımız var, hepsi bizim değerimiz."