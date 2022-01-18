Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Birçok oyuncunun performansının tartışıldığı sarı lacivertlilerde sitemler ortaya çıkmaya başladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ardından Serdar Dursun da isyan etti! "Kötü oynamamın nedeni..."
Süper Lig'de son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de bazı futbolcular isyan bayrağını çekti. Daha önce Mesut Özil'in isyan ettiği bilinirken, Serdar Dursun da tepki gösterdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 12:55
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Valencia ve Berisha'nın yokluğunda ilk on birde şans bulan Serdar Dursun, Antalya'daki kötü performansını top alamamaya bağladı.
MESUT DA YAKINMIŞTI
Serdar, ileride yalnız kalmaktan ve yeteri kadar topla buluşamamaktan şikâyetçi oldu. Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil de pas atacak kimseyi bulamamaktan yakınmıştı.