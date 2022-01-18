FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ardından Serdar Dursun da isyan etti! "Kötü oynamamın nedeni..."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ardından Serdar Dursun da isyan etti! "Kötü oynamamın nedeni..."

Süper Lig'de son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de bazı futbolcular isyan bayrağını çekti. Daha önce Mesut Özil'in isyan ettiği bilinirken, Serdar Dursun da tepki gösterdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 12:55