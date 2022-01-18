Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kartal, takımdaki geleceğine, planlarına, oyun anlayışına, oyunculara ve transfer gündemine dair tüm soruları yanıtladı.

Kartal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Benim hayatımın çok önemli bir parçası Fenerbahçe'de, ikinci kez bana bu görevi layık gören Sayın Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum."

"Başkanımız bana giden teknik direktörle ilgili yaşanan süreci, benden bekleneni açık açık anlattı. Ben de sorumluluk alacağımı söyledim. Hayatımın büyük bir bölümünü bu camiaya verdim ve vermeye hazır bir insanım. Bu yüzden görevi kabul ettim."

"TAKIMIN MENTAL DURUMU İYİ DEĞİL"

"7-8 gündür takımla beraberim. Oyuncularımızın mental olarak iyi olmadığını gördüm. Yetenekleri ile mental seviyeleri aynı durumda değil. Oyuncularımızı mental olarak yukarıya çıkarmak için ben ve ekibim çalışıyoruz."

"MAÇLARI İZLERKEN ÜZÜLÜYORDUM"

"Taraftarlarımız zaman zaman haklı olarak tepki gösterdiler. Taraftarlarımız her zaman haklıdır. Onlar varsa biz de varız. Fenerbahçe'ye gelmeden önce maçları izlerken üzülüyordum. Bu takımın daha fazlasını yapabileceğini biliyordum."

"TAKIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK"

"Tamam, eyvallah 17 puan gerideyiz ama matematiksel olarak hala şansımız var. 3 kulvarda yarış halindeyiz. Yarın oynanacak maçı milat olarak görüyorum. Taraftarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar bizi desteklesin. Çok şeyin kısa zaman içinde değişeceğine inanıyorum. Bugün birlik ve beraberlik olma günü."

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

"En büyük sorunum zaman. Zamanla yarışıyorum. Biraz zaman fırsatımız olsaydı, bunu fırsata çevirebilirdik. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Samandıra'da geçirdiğim 7 günde yaptığım toplantılarda oyuncularımdan pozitif elektrik aldım. Her şeyi hemen değiştiremeyebilirim, zamana ihtiyacım var."

MESUT ÖZİL İLE GÖRÜŞTÜM

"Mesut Özil ile görüştüm. Bazı ufak tefek problemler olabilir. Samimi iyi bir görüşme oldu. Kendisi de mutlu oldu. Bence bundan sonra daha iyi olacak. İrfan Can Kahveci gibi bu ülkede kaç tane oyuncu var? Bu oyunculara ihtiyacımız var, hepsi bizim değerimiz."

İSMAİL KARTAL'DAN TRANSFER SÖZLERİ

"Fenerbahçe olarak önümüzdeki iki maçın ardından transfer için planlama yapacağız. Başkanımızın enerjisi çok yüksek ve fedakarlık yapmaya hazır. İki maçtan sonra gerekenleri yaparız."

LÖW SORUSUNA YANIT

"Oyuncuların seviyesini en yükseğe nasıl çıkarırız bunun için uğraşıyorum. Sezon sonu için bir şey yok. Konuşmadık da. Ben Fenerbahçeliyim. Kulübüm için en doğru yolu buluruz..."

ATTILA SZALAI SÖZLERİ

"Attila Szalai'nin takımdan ayrılması söz konusu değil. Şu an gönderirsek yerini nasıl dolduracağız? Kulüp menfaatlerini de düşünmeliyiz. Dediğim gibi 2 maç sonra Başkanımızla oturup konuşacağız."

"DÖRTLÜ TAKTİK SİSTEMİNE GEÇTİK"

"Sezon başından beri Vitor hocanın (Pereira) transferleri kendi sistemine göre yapıldı. Dörtlü sisteme geçtik, dörtlü sistemde oynayacak oyuncularımız var."

"ALTYAPIDAN DA OYUNCULAR GELECEK"

"Alt yapıda tanıdığım, bildiğim genç ve yetenekli oyuncularımız var. Onlarla çalışmayı seven bir hocayım. Alt yapının sorumlusu Tahir hocamızla sürekli görüşüyoruz. Yeri zamanı gelince oynamaları için onları ufak ufak adapte etmeye çalışacağım."