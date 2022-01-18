Süper Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan Fenerbahçe'de gözler Altay maçına çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, fizik ve mental olarak dibe vuran takımı toparlamak için büyük çaba harcıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan Altay maçı sözleri! "Galibiyet alırsak..."
Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçından sadece 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımla özel bir motivasyon konuşması yaptı. Deneyimli çalıştırıcı Altay maçının önemine vurgu yaparken, "Bir galibiyet havayı değiştirir." dediği öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan Fenerbahçe'de gözler Altay maçına çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, fizik ve mental olarak dibe vuran takımı toparlamak için büyük çaba harcıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Samandıra'da antrenmanlar dışındaki zamanlarda oyunculara moral terapisi uygulanıyor. Birebir konuşmalarla özgüvenlerini geri kazanmalarına çalışılıyor. Kartal kendileri için en büyük ilacın ise 3 puan olduğunu düşünüyor.
"DESTEK BEKLİYORUZ"
Alınacak bir galibiyetin üzerlerindeki olumsuz havayı değiştireceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, Altay maçının bu nedenle ekstra önemli olduğunu vurguladı. 3 puanla birlikte gerçek kimliklerine dönüp, çıkış başlatmayı hedefleyen İsmail Kartal, taraftarlardan da destek bekliyor.