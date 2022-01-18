Fotomaç'ın haberine göre; Samandıra'da antrenmanlar dışındaki zamanlarda oyunculara moral terapisi uygulanıyor. Birebir konuşmalarla özgüvenlerini geri kazanmalarına çalışılıyor. Kartal kendileri için en büyük ilacın ise 3 puan olduğunu düşünüyor.

