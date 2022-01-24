Turkish Airlines Euroleague'de 27 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı, sarı-lacivertli ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 23. hafta karşılaşması, takımımızda artan Covid-19 vakaları ve sakatlıklar sonucunda, EuroLeague protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."