FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Hull City'den Allahyar hamlesi! Teklif...

Teknik direktör belirsizliği devam eden Fenerbahçe'ye, transferde ise iyi haber geldi. Championship ekiplerinden Hull City, 20 yaşındaki oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Teknik adam belirsizliği nedeniyle transferde henüz net bir adım atamayan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi... Takvim'in haberine göre; Hull City, Allahyar Sayyadmanesh için sarı-lacivertliler'in kapısını çaldı. İngiliz kulübünün 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. 1.5 yıl Zorya'da kiralık oynadıktan Fenerbahçe'ye geri dönen 20 yaşındaki İranlı forvet, Ukrayna kulübünde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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