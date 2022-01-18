Transfer çalışmalarına sürdüren Fenerbahçe, orta saha hamlesi için Mohamed Elneny ismini ön planda tutuyor. Mısır basınının haberine göre, sarı lacivertli kulüp, Elneny transferi için Arsenal'den bir görüşme tarihi talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta saha hamlesi için adımlarını sıklaştırıyor.

Fenerbahçe'nin bu bağlamda bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve Arsenal'de bulunan Mısırlı Mohamed Elneny için nabız yokladığı öğrenildi. Ntv'nin Mısır'da yayın yapan Sport 360'tan derlediği habere göre, Fenerbahçe, Elneny transferi için Arsenal'den bir görüşme tarihi talep etti.

Bu sezon Arsenal ile 10 maça çıkan 29 yaşındaki Elneny, 1 asist yaptı.